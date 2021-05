Gepantserde voertuigen ingezet in zoektocht gevluchte militair

Het Belgische leger heeft in de nacht van woensdag op donderdag twee gepantserde voertuigen door het park de Hoge Kempen in de noordoostelijke provincie Limburg laten rijden. Hier wordt met man en macht gezocht naar een waarschijnlijk extremistische en voortvluchtige collega, Jürgen Conings. Het leger helpt hier de politie bij de zoektocht. Volgens plaatselijke media zijn er in de avond knallen gehoord vlakbij het dorp Lanklaar, slechts 3 kilometer van de Maas en de Nederlands-Limburgse grens.