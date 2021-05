De politie is op zoek naar beelden van en informatie over de gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord en de achtervolging die de politie daarop inzette. Met camera of dashcam gemaakte opnames kunnen via een tipformulier op politie.nl worden gestuurd, meldt de politie op Twitter. Mensen met tips kunnen zich telefonisch melden (0900-8844) of anoniem via 0800-7000.