In april en mei staan er in veel kranten verhalen over de oorlog. Verzetsstrijders die anoniem waren, worden alsnog genoemd en geroemd. Vanuit oude archieven worden geschiedenissen onder het stof vandaan gehaald. En vaak lees je dan dat kinderen niet wisten dat vader of moeder zo veel had meegemaakt. Maar ook dat na even doorvragen het wel gevoeld werd dat er iets van angst en verdriet heerste in huis. Vaak het duidelijkst rond de meidagen.