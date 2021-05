De coronaregels in de Tweede Kamer gelden voor iedereen. Dat benadrukt voorzitter Vera Bergkamp in een brief aan de leden van het parlement, waarin een nieuwe set huisregels uiteen wordt gezet. Iedereen wordt geacht anderhalve meter afstand houden en een mondkapje is verplicht in de openbare gedeelten van het Kamergebouw, aldus Bergkamp.