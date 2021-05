De verruimde openingstijd voor de terrassen van horecazaken verloopt tot dusver goed, al werkt het weer niet mee. Dat zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Volgens de brancheorganisatie is met die verruiming een vervolgstap richting de heropening van de horeca gezet. Nu is het volgens KHN tijd voor het kabinet om door te pakken en de horeca per 2 juni volledig te heropenen.