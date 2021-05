De Limburgse politie heeft zes verdachten aangehouden op verdenking van ‘pedojagen’. De zes jongens en mannen in leeftijden van 15 tot 23 jaar werden dinsdag opgepakt in de Limburgse plaatsen Venray, Gennep en Siebengewald. In deze zaak werd op 5 mei al een eerste verdachte aangehouden, zodat het totaal aantal opgepakte verdachten nu op zeven uitkomt. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit, laat zij woensdag weten.