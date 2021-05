De Stichting Reclame Code (SRC) kreeg vorig jaar in totaal 4015 klachten. Volgens het jaarverslag van de reclamewaakhond werd er het meest geklaagd over Gezond Verstand, een magazine waarin omstreden theorieën over de coronapandemie en klimaatcrisis worden gedeeld. Het blad zou misleidend en maatschappelijk onverantwoord zijn.