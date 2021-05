Huisartsen hebben nog tot donderdag de tijd om mensen met een verhoogd medisch risico aan te dragen voor een vervroegde coronavaccinatie. De selectie is eigenlijk vorige week woensdag al afgerond, maar er kwamen daarna nog telefoontjes binnen van mensen die zich afvroegen of ze ook in aanmerking kwamen voor voorrang, legt het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) uit.