Een politieachtervolging na een gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam Noord is woensdagmiddag geëindigd in een weiland in Broek in Waterland. De politie heeft zes verdachten aangehouden, van wie twee gewond zijn. Eén verdachte is overleden, meldt de politie Amsterdam. Of deze man door een politiekogel is overleden, is nog niet bekend.