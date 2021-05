De bekende pedoactivist Nelson M. uit Lelystad mag zijn rechtszaak over het bezit van 10.000 afbeeldingen met kinderporno in vrijheid afwachten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam woensdag bepaald, zo bevestigt een woordvoerder van de rechtbank berichtgeving van Omroep Flevoland en RTL Nieuws.