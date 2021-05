Studenten die eerder deze maand aan het zwemmen waren in een gracht in Leiden, zijn beschoten met een luchtdrukwapen. De politie bevestigt woensdag berichtgeving hierover van BNR. Twee studenten raakten lichtgewond. Een 20-jarige man uit Leiden is aangehouden. Hij verkeerde tijdens het incident onder invloed van alcohol, aldus een politiewoordvoerder.