Verzet tegen voorstel FVD, JA21 en PVV voor terugkeer Syriërs

Een voorstel van FVD, JA21 en PVV om Syrische vluchtelingen terug te sturen naar hun thuisland of eventueel alsnog op te vangen in de regio, valt zeer slecht bij de rest van de Tweede Kamer. De drie partijen stellen tijdens een debat dat grote delen van Syrië veilig genoeg zijn voor de meesten om hun leven daar weer op te pakken. De rest van de Kamer verzet zich daar fel tegen, omdat het land volgens hun nog verre van veilig is. Nederland moet de vluchtelingen bescherming blijven bieden, vindt een grote meerderheid.