Nu geen terugkeer Syriërs, voor zomer nieuw rapport over situatie

Syrische vluchtelingen worden nu niet teruggestuurd naar hun thuisland, omdat het er niet veilig is. Maar nog voor de zomer komt een nieuw ambtsbericht, waarin wordt gemeld hoe de situatie er dan voorstaat. Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielbeleid) zei woensdag in de Tweede Kamer dat zij daarop haar asielbeleid zal baseren. Nu geldt nog het landenbericht van vorig jaar mei, waarin de omstandigheden in Syrië als „zeer zorgwekkend” worden omschreven.