Het loon van pakketbezorgers van DHL gaat de komende vier jaar omhoog van 12 euro per uur naar 14,25 euro per uur. Dat betekent een stijging van 18,75 procent in vier jaar. Vakbonden FNV en CNV zijn dat overeengekomen met DHL. De vakbonden strijden al langer voor een minimumloon voor iedereen van tenminste 14 euro per uur.