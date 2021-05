Chipbedrijven ASML, ASMI en Besi onderaan in rode AEX

De Amsterdamse AEX-index stond woensdag stevig in het rood door forse koersverliezen van de chipbedrijven. Ook het aandeel Neways moest het ontgelden nadat de fabrikant van elektronische componenten het overnamevoorstel van industrieconcern VDL afwees. De inflatievrees bleef de markten in de greep houden in afwachting van de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve. Beleggers hopen in de aantekeningen aanwijzingen te vinden over hoe de Amerikaanse centrale bankiers denken over de snel stijgende inflatie en een eventuele renteverhoging.