Het Utrechtse muziekgezelschap Camerata Trajectina heeft een cd gemaakt waarop het liederen vertolkt die gemaakt zijn naar aanleiding van Nederlandse rampen: van de Sint-Elisabethsvloed in 1421 tot de Watersnoodramp van 1953. Over corona is een nieuw lied gecomponeerd. De cd ”Treur Nederland” wordt op zaterdag 29 mei online gepresenteerd.