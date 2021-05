‘Leidingen voor vervoer gassen goed voor haven en achterland’

Het aanleggen van vier leidingen om brandstoffen als propeen, waterstof, CO2 en zogeheten C4-LPG van de Rotterdamse haven naar chemisch industrieterrein Chemelot te vervoeren is niet alleen goed voor de haven, maar ook voor het tussenliggende gebied. Zo is er minder vervoer van gevaarlijke stoffen per trein of schip nodig. Wel is de aanleg van die leidingen pas rendabel als er ook aftakkingen naar Duitsland en mogelijk naar Antwerpen komen, staat in een haalbaarheidsstudie die in opdracht van de haven, Chemelot en de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg werd uitgevoerd.