Minister van Financiën Wopke Hoekstra had meer moeten doen om te controleren of uitgaven van het kabinet rechtmatig waren. Dat schrijft de Rekenkamer op verantwoordingsdag. „Wij vinden dat de minister is tekortgeschoten in zijn rol als toezichthouder”, schrijft de Rekenkamer, die controleert hoe het kabinet omgaat met publieksgeld. Het ging vooral mis bij de uitgave om ondernemers en werknemers te steunen in de coronacrisis.