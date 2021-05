De Indiase variant van het coronavirus is tot dusver acht keer in Nederland aangetroffen, meldt het RIVM. Bij de laatste melding van het instituut was dat nog vier keer. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt deze gemuteerde virusversie sinds deze week als „zorgwekkend”. Hoewel nog nader onderzoek nodig is, wijzen voorlopige studies op een hogere besmettelijkheid, zo meldde de organisatie maandag.