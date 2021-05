De conclusie van een rapport dat er de afgelopen twintig jaar misstanden voorkomen bij interlandelijke adopties is ongefundeerd, zeggen adoptieorganisaties. Het bewijs hiervoor is te dun om zomaar te stoppen met adopties, stellen A New Way, Stichting Wereldkinderen, de Nederlandse Adoptie Stichting en Stichting Meiling woensdag in Trouw.