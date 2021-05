Neways zakt op rood Damrak na afwijzen overnamebod VDL

Het aandeel Neways werd woensdag lager gezet op het Damrak. De fabrikant van elektronische componenten wees het overnamevoorstel van industrieconcern VDL af. De stemming op de Europese markten was negatief. De inflatieperikelen bleven de markten in de greep houden in afwachting van de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve. Beleggers hopen in de aantekeningen aanwijzingen te vinden over hoe de centrale bankiers denken over de stijgende inflatie in de Verenigde Staten. De sterke toename van het algemene prijspeil joeg beleggers afgelopen week flink schrik aan. Verder komen later op de dag de Europese inflatiecijfers naar buiten.