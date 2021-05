Japanse beurs omlaag door coronazorgen

De aandelenbeurs in Tokio ging woensdag flink omlaag. De stemming werd gedrukt door de aanhoudende zorgen over het stijgende aantal coronabesmettingen in het land en een tekort aan zorgpersoneel en ziekenhuisbedden in de Japanse hoofdstad. Daarnaast werd gewacht op de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve, die later op de dag worden vrijgegeven. De aantekeningen bevatten mogelijk aanwijzingen over hoe de Fed-bestuurders denken over de oplopende inflatie in de Verenigde Staten, die afgelopen week voor onrust zorgde op de beurzen.