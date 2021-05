De Verenigde Staten veroordelen recente opmerkingen van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan over het conflict tussen Israël en de Palestijnen in de Gazastrook. Erdogan zei maandag dat zijn Amerikaanse ambtsgenoot Joe Biden „bloed aan zijn handen heeft” omdat hij Israël steunt en noemde Israëli’s „moordenaars die kinderen van 5 of 6 zes jaar doden”.