Als het aan de Kiesraad ligt krijgt briefstemmen zoals dat bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen ging geen vervolg omdat er te veel risico’s aan kleven. „Het vertrouwen in het verkiezingsproces is in Nederland nog behoorlijk groot, maar staat wel onder druk”, zegt oud-topambtenaar Wim Kuijken in een interview met de Volkskrant. Hij is dit jaar aangetreden als voorzitter van de Kiesraad.