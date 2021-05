Dinsdagavond, op de tweede dag van de eindexamens voor scholieren, waren bij actiegroep LAKS in totaal 52.354 klachten binnengekomen. Dit aantal lag maandagavond nog op ongeveer 24.000, aldus een woordvoerster. Minister Arie Slob van Onderwijs kwam dinsdagmiddag even helpen bij de klachtenlijn van LAKS op het kantoor in Utrecht.