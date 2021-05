Booking.com verliest concurrentiezaak in Duitsland

Hotels in Duitsland die gebruikmaken van boekingswebsite Booking.com mogen op hun eigen website kamers tegen goedkopere prijzen aanbieden. Het boekingsplatform wilde dat via speciale clausules voorkomen, maar het Duitse hooggerechtshof heeft bepaald dat het toch mag. Daarmee blijft een eerdere uitspraak van de Duitse concurrentiewaakhond in stand. Volgens de toezichthouder was de uitsluitpraktijk van Booking.com in strijd met de concurrentiewet.