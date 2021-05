Koning Willem-Alexander heeft de expositie Slavernij geopend in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het is voor het eerst dat het museum een tentoonstelling houdt over dit deel van het koloniale verleden. Museumdirecteur Taco Dibbits verwelkomde de koning. „Meer dan 250 jaar is vele mensen ondenkbaar onrecht aangedaan. Of we het nu willen of niet, het is onderdeel van onze geschiedenis. Een geschiedenis die ons allemaal aangaat.”