Ollongren met gemeenten in gesprek over online volgen van burgers

Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren gaat met de gemeenten in gesprek over het online volgen van burgers. Aanleiding is een onderzoek van de NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen waaruit blijkt dat de meeste gemeenten hier onvoldoende over nagedacht hebben. De minister wil van de gemeenten weten hoe zij bijvoorbeeld socialemediaprofielen volgen, met welk doel en waarom het nog geregeld mis gaat.