Het Openbaar Ministerie betreurt dat in de zaak van Bas van Wijk een vormfout is gemaakt in de tenlastelegging van de 21-jarige verdachte Samir El Y. uit Hoofddorp. Het OM overweegt een hoger beroep om deze ‘omissie’ te herstellen, zegt een woordvoerder in een reactie op de uitspraak van de rechtbank in Amsterdam.