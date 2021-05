Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen zeven dagen met ongeveer een kwart afgenomen in vergelijking met een week eerder. Het RIVM meldt 35.142 nieuwe besmettingen tussen vorige week dinsdagochtend en deze dinsdagochtend. Ook het reproductiegetal is flink gedaald, naar 0,89. Het zogenoemde r-getal stond op 21 januari voor het laatst zo laag.