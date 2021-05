Finland is alsnog akkoord met het Europese coronaherstelfonds van honderden miljarden euro’s. Het goedkeuringsproces in Helsinki liep vorige week nog vertraging op doordat eurosceptici in het Finse parlement zoveel spreektijd wilden dat het debat over de kwestie tot in de vroege uren van zaterdag doorging. Toen was er geen tijd meer voor een stemming. Dat laatste is nu wel gebeurd, waarbij de vereiste tweederdemeerderheid instemde.