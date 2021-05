Het totale aantal ernstig zieke coronapatiënten op de intensive cares van Nederlandse ziekenhuizen is in 24 uur tijd met 35 afgenomen, van 681 tot 646. Dat is de grootste daling in tijden. Op verpleegafdelingen maakte het aantal coronapatiënten een pas op de plaats. Het zijn er nu 1503, één meer dan maandag, zo blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).