Nabestaanden van Bas van Wijk (24), die in augustus vorig jaar werd doodgeschoten aan de oevers van de Nieuwe Meer in Amsterdam, reageren geschokt op de uitspraak van de rechtbank in Amsterdam. Die veroordeelde de 21-jarige verdachte Samir El Y. uit Hoofddorp dinsdag tot een celstraf van negen jaar en tbs met dwangverpleging voor doodslag, terwijl het OM het dubbele (18 jaar) aan gevangenisstraf had geëist.