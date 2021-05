In de beveiligingsbranche lijkt het herstel uit de crisis geruime tijd te gaan duren. Na de enorme tegenvallers in coronajaar 2020 zijn de verwachtingen voor 2021 nog wisselend. Bedrijven die werken in evenementen- en horecabeveiliging zeggen ervan uit te gaan dat de zaken vanaf het derde kwartaal weer zullen aantrekken, maar van alle bedrijven verwacht nog steeds ruim de helft ook dit jaar een verdere omzetdaling.