Europese Ombudsman onderzoekt tientallen ‘draaideur-affaires’

De Europese Ombudsman is een groot onderzoek begonnen naar wat de Europese Commissie doet aan ‘draaideur-affaires’, situaties waarin vooral hoger EU-personeel overstapt naar een lobby-organisatie of omgekeerd. Een van de honderd personeelsdossiers die onder de loep worden genomen betreft oud-commissaris Günther Oettinger. Die zat van begin 2010 tot eind 2019 in het dagelijkse bestuur van de Europese Unie. Ombudsvrouw Emily O’Reilly heeft huidig commissievoorzitter Ursula von der Leyen schriftelijk om opheldering gevraagd over de zakelijke activiteiten van de Duitser sinds zijn vertrek uit Brussel, met name in de tabakslobby.