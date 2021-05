De Nederlandse goederenexport is in maart met 10,4 procent gestegen in vergelijking met diezelfde maand een jaar eerder. Daarmee is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) sprake van de sterkste groei van het volume sinds juni 2017. Vooral machines en transportmiddelen werden vaker over de grens verscheept. Dat gold ook voor landbouwproducten.