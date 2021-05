Heineken is in gesprek over de overname van het Zuid-Afrikaanse drankconcern Distell. Dat bevestigt de Nederlandse brouwer na een eerder bericht van persbureau Bloomberg. Op de beurs in Johannesburg was Distell maandag omgerekend 1,9 miljard euro waard, waarmee dit een van de grootste overnames van de afgelopen jaren voor Heineken zou kunnen worden.