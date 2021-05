De Russische geheime dienst SVR en de Britse geheime dienst MI6 hebben contact met elkaar. SVR-baas Sergej Narisjkin zegt in gesprek met de BBC dat het contact goed verloopt en dat hij hoopt dat er een ontmoeting uit voortkomt. „Dit is een klein geheimpje, maar we corresponderen inderdaad met elkaar”, zei Narisjkin toen hem gevraagd werd of hij de MI6-baas weleens sprak. „Het contact verloopt respectvol en beleefd.”