De Amsterdamse aandelenbeurs koerst dinsdag af op een hoger begin van de nieuwe handelsdag. Beleggers lijken moed te putten uit de positieve stemming op de Aziatische markten en schuiven de zorgen over de stijgende inflatie even aan de kant. Daarnaast wordt uitgekeken naar het economische groeicijfer van de eurozone in het eerste kwartaal, dat later op de dag bekend wordt gemaakt.