De Nederlandse hypotheekmarkt is in het eerste kwartaal hard gegroeid. Volgens consultancybureau IG&H jaagde een sterke toename van het aantal starters op de woningmarkt de omzet in de markt aan, wat waarschijnlijk een gevolg is van het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters per 1 januari. Ook speelt mee dat mensen steeds hogere hypotheken afsluiten omdat de huizenprijzen flink zijn gestegen.