Olie- en gasproducent Shell houdt dinsdag zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Shell legt dan zijn eigen strategie voor de overgang naar duurzame energie voor aan de aandeelhouders. Zij mogen een adviserende stem uitbrengen over de strategie die in februari werd gepresenteerd. Het Brits-Nederlandse bedrijf wil in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Maar er is ook kritiek op de plannen.