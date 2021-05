De aanleg van de omstreden gaspijplijn Nord Stream 2 van Rusland naar Duitsland mag weer verdergaan in Duitse wateren. Het Duitse Federale Maritieme en Hydrografische Agentschap (BSH) had hiervoor eigenlijk al in januari toestemming gegeven. Maar daarna liep er nog een bezwaarprocedure van een milieuorganisatie. Nu heeft de toezichthouder aangegeven dat het besluit uit januari daadwerkelijk kan worden doorgevoerd.