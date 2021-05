Op de eerste dag van de eindexamens voor scholieren zijn er bij de actiegroep LAKS maandag ruim 22.000 klachten binnengekomen via de site examenklacht.nl. Dit aantal neemt nog steeds toe en ligt nu al hoger dan in 2019, toen er op de eerste examendag ruim 18.000 klachten waren, zegt een woordvoerster. Vooral leerlingen van het vwo klaagden over de moeilijkheidsgraad van het vak wiskunde A.