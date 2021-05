Oostenrijk schrapt quarantaine voor tientallen landen

Oostenrijk laat vanaf woensdag mensen uit tientallen landen toe zonder dat ze verplicht in quarantaine moeten vanwege het coronavirus. Minister van Gezondheid Wolfgang Mückstein zei maandag dat de regels worden versoepeld. Voor een vijftal landen met een hoger risico, waaronder Nederland, blijven de strenge regels nog van kracht. Die mensen moeten een negatief testbewijs kunnen laten zien en dan vijf dagen in quarantaine. Op de vijfde dag worden ze getest en als die uitslag negatief is, mogen ze uit quarantaine.