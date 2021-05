LAKS: klachten over niet naleven 1,5 meter afstand bij examens

Op de eerste dag van de eindexamens voor scholieren zijn er bij de actiegroep LAKS maandag ruim 14.000 klachten binnengekomen. Dit aantal is ongeveer „in lijn met voorgaande jaren”, zegt een woordvoerster. Onder meer werd erover geklaagd dat bij de examens de 1,5 meter afstand niet altijd in acht werd genomen. In de sportzalen stonden de tafeltjes wel op voldoende afstand, maar in de kleedkamers lukte dit niet altijd bij het ophangen van de jassen, aldus de woordvoerster.