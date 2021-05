Nog veel onduidelijk over mondkapjesdeal Van Lienden

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kon maandag de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden niet verder ophelderen. VWS en Van Lienden hadden „een goed gesprek” over de kwestie, naar aanleiding van een Volkskrantpublicatie. Volgens het dagblad verdiende de opiniemaker en activist Van Lienden veel geld aan de handel, terwijl hij eerder herhaaldelijk zei de maskers belangeloos te leveren. Ook was de kwaliteit van de 40 miljoen mondkapjes niet onomstreden. Momenteel liggen ze ongebruikt in in opslag.