Voor het online bedreigen van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en zijn 13-jarige dochter is een 19-jarige man uit Boxtel veroordeeld tot een werkstraf. Het OM had een werkstraf van 40 uur geëist, naast een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken. De politierechter van de rechtbank in Den Bosch legde de man maandag een werkstraf van 25 uur op.