Rabobank pleit voor extra taken minister van Economische Zaken

Nederland zou het takenpakket van de minister van Economische Zaken moeten uitbreiden met de portefeuille ‘Brede Welvaart’. Met die oproep komt Rabobank-topman Wiebe Draijer in een brief aan de Haagse politiek. Volgens hem bestaan er welvaartsverschillen tussen regio’s in Nederland. Gericht overheidsbeleid zou kunnen helpen om de maatschappelijke, sociale en economische opgaven die specifiek in bepaalde regio’s spelen aan te pakken.