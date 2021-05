Onderzoek: ontzenuwen mythes belangrijk voor vertrouwen in vaccin

Om de vaccinatiebereidheid te vergroten is het niet alleen belangrijk om mensen goed te informeren over het vaccin in kwestie, maar ook om mythes over vaccinatie te ontkrachten. Tot die conclusie komen onderzoekers van Amsterdam UMC, na een studie in samenwerking met collega’s uit Cambridge en New York. „Vooral door het weerleggen van misinformatie geloven mensen dat een vaccin helpt”, vat onderzoeker Hamza Yousuf het resultaat samen.