Niet de kosten, maar de hulp die een kind of jongere nodig heeft moet leidend zijn in het jeugdzorgstelsel. Dat staat in het advies voor betere jeugdzorg dat de FNV Zorg & Welzijn en Stichting Beroepseer maandag presenteren. De organisaties raden de Tweede Kamer veranderingen aan: enerzijds zouden hulpverleners, ouders en kinderen zelf moeten beslissen over hun zorg en aan de andere kant moet de financiering centraal geregeld worden.